2021/03/09 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على متهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وآخر بالسرقة في العاصمة.وذكرت في بيان ان : مكتب مكافحة اجرام النهروان القى القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ( ٦ / من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ).واضافت ان : مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القى القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ١٠ ملايين دينار من إحد الدور السكنية في منطقة البياع./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وآخر بالسرقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وآخر بالسرقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).