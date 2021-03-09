بعد فوز لابورتا برئاسة برشلونة.. ميسي بات أقرب للبقاء في النادي

2021/03/09 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يبدأ الرئيس الجديد لبرشلونة خوان لابورتا، التحرك على أرض الواقع لإقناع قائد البارسا ليونيل ميسي، بتجديد عقده.ووفقًا لبرنامج / الشيرنجيتو/ الإسباني، فإن أول لقاء بين ميسي ولابورتا لمناقشة مصير البرغوث سيكون في باريس، أثناء مواجهة البارسا لسان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، لذا يستطيع البرغوث التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في الوقت الحالي.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عرض لابورتا لميسي، سيكون الحصول على نصف راتبه الحالي في السنة.وكانت تقارير إسبانية سربت عقد ميسي الحالي مع برشلونة، وكشفت أن اللاعب يحصل على 138 مليون يورو سنويًا.وأوضح "الشيرنجيتو" أن ميسي بات الآن أقرب للبقاء مع برشلونة عقب نجاح لابورتا في الانتخابات أكثر من أي وقت مضى./انتهى3

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