العراق..إستشهاد إمرأة في إنفجار قرب جسر الائمة

2021/03/09 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إستشهاد إمرأة وإصابة ثمانية أشخاص نتيجة انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغدا...

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