ضربة جوية للتحالف الدولي تدمر وكراً لداعش بداخله 10 إرهابيين في نينوى

2021/03/09 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم نينوى

أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (9 آذار 2021)، بأن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية استهدفت وكراً بداخله 10 إرهابيين في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأضافت أن "الضربة، قد أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وفي الوقت ذاته خرجت قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 لتفتيش المنطقة المستهدفة".

وأشارت الخلية بحسب البيان، إلى أن "القوة الأمنيةشاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".

وتابع البيان، أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل".

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