رئيس اللجنة الامنية في التطبيعية: مباراة ملعب التاجي قائمة اليوم رغم قطوعات الكاظمية

2021/03/09 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف رئيس اللجنة الامنية في الهيأة التطبيعية بإتحاد الكرة طه عبد حلاته اليوم الثلاثاء (9 آذار 2021)،إن لقاء النفط وزاخو ضمن منافسات الجولة (23) بدوري الكرة الممتاز على ملعب التاجي اليوم، قائم رغم قطوعات مدينة الكاظمية بمناسبة زيارة الامام موسى الكاظم.

وقال حلاته في حديث لـ ( بغداد اليوم)، " لقد تم تأمين طريق خارج القطوعات بين مدينة الكاظمية وملعب التاجي لمرور مركبتي الفريقين قبل المباراة ، وأن الفريقين يقيمان داخل مدينة الكاظمية في فندقين قريبين من ملعب المباراة، وسترافق المركبتين دورية خاصة من الداخلية لتأمين وصولهما الى ملعب المباراة".

وأضاف،" الفريقان تدربا أمس الاثنين بملعب التاجي وخرجا ودخلا مدينة الكاظمية بمرافقة قوة امنية بعد تأمين احد المنافذ الخاصة لمرور المركبتين، لذا فأن المباراة ستقام بموعدها المثبت اليوم الثلاثاء".

يشار الى ان الجولة (23) ستفتتح اليوم الثلاثاء بإقامة اربع مباريات، تجمع النفط وزاحو على ملعب التاجي ونفط الوسط والكرخ في ملعب كربلاء والسماوة ونفط ميسان على ملعب الاول، والطلبة وامانة بغداد على ملعب الشعب الدولي.

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