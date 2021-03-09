خريجو ذي قار يستمرون بغلق جسري الزيتون والنصر

2021/03/09 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – NNC يستمر لليوم الثاني على التوالي، غلق جسري الزيتون والنصر في محافظة ذي قار من قبل الخريجين المطالبين بالتعيين.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني” في المحافظة إن، الخريجين المطالبين بالتعيين، الذين بدأوا تظاهراتهم يوم امس، استمروا باغلاق جسري الزيتون والنصر.وكان المئات من الخريجين المطالبين بالتعيين، تظاهروا يوم امس وسط الناصرية، للمطالبة […]

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