2021/03/09 | 11:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة الإصلاح في إقليم كوردستان تشكو من تهالك أبنية السجون: 5000 نزيل يقبعون فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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