تدمير وكر بداخله 10 إرهابيين بضربة جوية في نينوى

2021/03/09 | 11:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن تدمير وكر بداخله 10 إرهابيين بضربة جوية في محافظة نينوى.

وذكر بيان للخلية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن” طيران التحالف الدولي وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشترك،نفذ ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 ارهابيين من عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف البيان أن “قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 خرجت لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال”.

وتابع أن “طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل”.



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