2021/03/09 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مع صعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14 بالمئة إلى 1681.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو الماضي.وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارا للأوقية.وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.وفي أواخر جلسة التداول كان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعا 0.54 بالمئة عند 92.385 وهو أعلى مستوى له منذ 24 نوفمبر.وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام العملة اليابانية مسجلا 108.91 ين، واستقر قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.3820 دولار.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1143.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.99 بالمئة إلى 2315.20 دولار للأوقية ونزلت الفضة 0.16 بالمئة إلى 25.15 دولار للأوقية.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يهبط الى أدنى مستوياته في تسعة أشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يهبط الى أدنى مستوياته في تسعة أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).