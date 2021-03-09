رفع أربع سيطرات في بغداد

2021/03/09 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء رفع أربع سيطرات أمنية، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفقا لقسم العلاقات والإعلام، في المديرية، فقد تم رفع “سيطرة محكمة الزوراء (السير القادم من المحكمة باتجاه البيجية)، وسيطرة الهلال (من تقاطع المهندسين باتجاه تقاطع الرواد)، وسيطرة الليرة (من تقاطع اليرموك باتجاه المنصور)، وسيطرة سهام العبيدي (من سيد الحليب باتجاه اليرموك)”.

وأوضحت أن ذلك جاء “بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، برفع عدد من السيطرات لتحقيق الانسيابية في حركة السير وتخفيف الزخم المروري”.

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