2021/03/09 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 200 حبة مخدرة بحوزة مسافر عراقي كان قداما من ايران.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه إن “منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط مواد مخدرة (200 حبة) بحوزة مسافر عراقي كان قادماً من إيران”.واضافت “تمت إحالته وفق محضر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عراقي قادم من ايران بحوزته 200 حبة مخدرة المركز الخبري الوطني.

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