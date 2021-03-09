2021/03/09 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _NNC نفذت القوات الأمنية واللواء 41 للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في ناحية يثرب جنوب سامراء.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه إن “العملية شملت تفتيش وتمشيط حول قاعدة بلد الجوية و تم العثور على مخلفات حربية مقذوفات صاروخية عدد ٢) وتم رفعها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دهم وتفتيش..



عمليات امنية في سامراء المركز الخبري الوطني.

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