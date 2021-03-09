مقتل 12 ارهابيا في محافظة نينوى

2021/03/09 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 12 ارهابيا بضربة جوية وعملية امنية في محافظة نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: بامر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى.

واضاف البيان: ان الضربة الجوية أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وفي الوقت ذاته خرجت قوة من الجيش لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما في الحال.

وتابع البيان: كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل.

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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