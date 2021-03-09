كتله التغيير في مجلس النواب: خطاب البابا فرنسيس يعتبر انذارات مبكرة لما سيحصل للطبقة السياسية الحاكمة في العراق

2021/03/09 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، الثلاثاء، خطابات البابا فرنسيس التي القاها خلال زيارته الى العراق بانها کانت امتداد لـ”انذارات مبكرة” لخطوات قد تتخذ لاحقاً تجاه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.وقال محمد، في بيان إن “زيارة … Readmore

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