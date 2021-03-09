تحالف سائرون: تفجير الكاظمية محاولة خائبة لخلط الاوراق والتأثير على الانتخابات المقبلة

2021/03/09 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تحالف سائرون، الثلاثاء، إن اعتداء الامس الارهابي في مدينة الكاظمية محاولة خائبة لخلط الاوراق والتأثير على الانتخابات المقبلة.وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري في بيان إن “العراقيين وصلوا الى مستوى عال من الوعي بان وحدتهم سر قوتهم، وتضامنهم … Readmore

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