2021/03/09 | 11:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

431 مشاهدة

كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل ضربة جوية لقوات التحالف الدولي في محافظة نينوى، مشيرة إلى انها أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 إرهابيين من داعش.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم، 9 آذار 2021، أن" طيران التحالف الدولي وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشترك، نفذ ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 ارهابيين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 خرجت لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".

وأشار إلى أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حصيلة ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في نينوى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حصيلة ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).