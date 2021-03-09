اسعار النفط تعاود الارتفاع مدعومة بتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي وتراجع المخزون الامريكي من الخام

2021/03/09 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تحفيز قيمته 1.9 تريليون دولار وبسبب تراجع محتمل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.لكن ارتفاع … Readmore

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