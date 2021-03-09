2021/03/09 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – NNC اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 16 مطلوبا للقضاء والعثور على 5 عبوات ناسفة بحملة تفتيش في عدد من أقضية المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه إن “شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر قبض بحق مطلوبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح الدين..



القبض على 16 مطلوبا والعثور على 5 عبوات ناسفة المركز الخبري الوطني.

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