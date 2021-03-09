المانيا تبدأ بتخفيف الإجراءات التقييدية الخاصة بكورونا

2021/03/09 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

بدأت السلطات في عدد من مناطق ألمانيا، في تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها بسبب جائحة الفيروس التاجي، وافتتحت المتاجر والمتاحف، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وتم اتخاذ قرار رفع بعض القيود في اجتماع للمستشارة أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية في 3 مارس.

ووافقت السلطات على أنه اعتبارا من 8 مارس، في المناطق ذات معدل الإصابة المنخفض، من الممكن البدء في تخفيف نظام الإجراءات التقييدية، الذي تم وضعه في 2 تشرين الثاني2020.

في الوقت نفسه، يتم توفير آلية “الكبح الطارئ”، إذا زاد معدل الإصابة في المنطقة المعينة خلال ثلاثة أيام إلى مستوى معين.



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