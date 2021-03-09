كلار.. زراعة شتلات في ذكرى الانتفاضة

2021/03/09 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مكتب تنظيمات كرميان للاتحاد الوطني الكوردستاني بحملة زراعة شتلات بمناسبة ذكرى انتفاضة آذار المباركة.

ويصادف اليوم 9/3/2021 الذكرى الـ 30 لانتفاضة اهالي قضاء كلار ضد البعث المقبور عام 1991، حيث قام مركز التنظيمات وبهذه المناسبة بزراعة شتلات في حديقة بارك الشهيد حمه رش في كلار.

PUKmedia / زمناكو يحيايي

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