وعد حكومي يخص الكهرباء.. هذه تفاصيله

2021/03/09 | 11:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت وزارة الكهرباء، عن دخول 660 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري، مؤكدة أن العمل ج...

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