2021/03/09 | 11:46 - المصدر: سومر نيوز
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وعد حكومي يخص الكهرباء.. هذه تفاصيله) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشفت وزارة الكهرباء، عن دخول 660 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري، مؤكدة أن العمل ج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وعد حكومي يخص الكهرباء.. هذه تفاصيله) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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