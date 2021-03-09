انفجار يستهدف منزل مواطن في ذي قار

2021/03/09 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على منزل مواطن في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية.

وقال المصدر، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 9 آذار 2021، ان عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت بالقرب من منزل المواطن ( ح ع ح ) يبلغ من العمر 36 عاما ويعمل كاسبا، مبينا ان الانفجار تسبب باضرار مادية لعجلة حيث تم تهشيم زجاج العجلة دون اضرار بشرية.

وأشار المصدر إلى ان قوة من مكافحة المتفجرات في ذي قار وصلت الى محل الحادث للتعرف على نوعية العبوة واتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة برفع العينة من محل الحادث.

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