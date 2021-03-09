الحكيم يعلق على دعوة الكاظمي لحوار وطني

2021/03/09 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، الثلاثاء، بشأن الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لعقد حوار وطني.

وقال الحكيم، في تغريدة على "تويتر" تابعها NRT عربية، اليوم، 9 آذار 2021، "نتضامن مع دعوة السيد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى حوار وطني ونؤكد أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار".

وجدد مطالبته بـ " انخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات".

يأتي ذلك بعدما طرح رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، دعوة إلى حوار وطني لتكون معبرا لتحقيق تطلعات الشعب، حيث قال في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بمناسبة انتهاء الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إننا "ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ، ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".

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