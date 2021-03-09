البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن المستقل الكاتالوني بوتشيمون

2021/03/09 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت البرلمان الأوروبي على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب من كاتالونيا من بينهم رئيس هذه المنطقة السابق كارليس بوتشيمون الذي تتهمه إسبانيا بأنه المسؤول عن محاولة الانفصال العام 2017.وأيدت هذا الإجراء غالبية النواب (400 في مقابل 248) وامتنع 45 … Readmore

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