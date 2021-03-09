كيف تشيد العلاقة بين الدولة والأديب والباحث والكاتب والشعب ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/03/09 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إنه يجند قلمه وفكره وخلاصة معرفته وعلمه للشعب ومن طبيعة عمله أنه يرصد السلبيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإيجابيات ويكون عمله لا يفرض بل يحلل ولا يتهم بل يقيم ولا يتهجم بل ينتقد ويروض قلمه وفكره من أجل الوصول للحقيقة التي تأخذ بيد الشعب نحو التقدم والتطور والمستقبل الأفضل ولا يميز بين زيد وعمر وإنما يتوخى الواقع الموضوعي وإن هذه القوى المتنورة المثقفة تستعين بفسحة الديمقراطية لنشر أف ......





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