كيف طورت الحكومات المتعاقبة الأوضاع في العراق ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/03/09 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم حققت الحكومات المتعاقبة في العراق العديد من الانجازات لصالح شعبنا , ومن ابرز هذه الانجازات :- 1) تغيير الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي : فقد كان الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد كليا على تصدير النفط الخام والحصول على العوائد المالية الكبيرة.



الا ان الحكومات المتعاقبة وجدت ان هذه ظاهرة سلبية للاقتصاد العراقي الذي يعتمد كليا على بيع النفط الخام دون تصنيعه ......





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