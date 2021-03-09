قصور الدولة الذهني.. من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الرابعة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/03/09 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 4.



برأيك أيهما أنجع وأكثر فاعلية في وطن يمر بأزمة مالية مفتعلة بسبب قصور الدولة الذهني هي: السياسة المالية أم السياسة النقدية، لإنعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم؟ العراق منذ الاحتلال لا يمتلك سياسة نقدية ومالية واضحة وإلا كيف نفسر وجود مزادًا للعملة..! هل معقول يوميًا تباع بين 0 20 الى 250 مليون دولار من عوائد النفط كل السياسة كانت تتجه إلى أساليب سرقة عوائد النفط ......





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