الدولار يرتفع بالعراق مجددا

2021/03/09 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء،

ارتفاعها أمام الدينار العراقي في

الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 الدولار صباح

اليومن 9 آذار 2021، في بورصة الكفاح

ببغداد 145,450 دينارا، فيما كانت اسع

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