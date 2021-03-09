وانتهت الزيارة وهذه اولى الارهاصات ... السيستاني رجل حكيم

2021/03/09 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة وتعليق سامي جواد كاظم

هذه الزيارة التي لها ابعادا سياسية

دينية اجتماعية وحتى تاريخية ومهما تكن

النوايا فان ثمارها اليانعة سيبقى

طعمها في افواهنا وعطرها في نفوسنا

وجمالها في اعيننا كل الفقرات

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