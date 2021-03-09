الحزب الشيوعي: النظام السياسي الحالي أصبح

2021/03/09 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الحزب الشيوعي جاسم

الحلفي، الثلاثاء، أن النظام السياسي

الحالي أصبح "أكسباير"، فيما لفت إلى عدم

وجود معارضة سياسية.

وقال الحلفي لـ"دجلة"، ان "النظام

السياسي لا يصلح لأن يستمر كونه أصبح

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