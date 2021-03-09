بهاء الدين نوري وعزيز محمد: أهم محطة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي - أنور نجم الدين

2021/03/09 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أنور_نجم_الدين يقول بهاء الدين نوري: "لا اكتم اعزازي وفخري، وأنا اتحدث عن انتفاضة تشرين 1952، ذلك ليس لانها كانت هبة جماهيرية فريدة من نوعها طيلة سني العهد الملكي وحسب، بل كذلك لان نفوذ الحزب الشيوعي العراقي قد برز فيها بشكل لم يسبق له مثيل، في وقت كنت اشغل منصب المسؤول الأول في هذا الحزب.



قامت الانتفاضة كتتويج لسلسلة طويلة من الاضرابات والمظاهرات والنضالات التي شارك فيها العمال والطلاب والحرفيون والمثقفون والفل ......





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