ايران تطالب العراق بتسديد الديون المستحقة ووزير المالية يرد: مطالب ايران على سلم الاولويات

2021/03/09 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، اجتماعاً مع وزير المالية العراقي عبد الأمير علاوي؛ للبحث في موضوع استيفاء الاصول الايرانية المجمدة في العراق.اللقاء بين علاوي ومسجدي تناول الاجواء السياسية بين البلدين وآليات تسديد مطالب ايران المالية من الجانب … Readmore

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