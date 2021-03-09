بغداد: القبض على

2021/03/09 | 12:06 - المصدر: عين العراق

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، (09 آذار 2021)، بالقاء القبض على ما وصفه "أكبر مزور أختام" لكفالة الموقوفين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت، اليوم، من القبض على أكبر مزور للاختام لغرض كفالة موقوفين لاخراجهم من مراكز الشرطة ضمن جانب الكرخ من العاصمة".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية اقتادت المعتقل الى احد مراكز احتجاز الامني لاتخاذ الاجراءات القانونية".

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