التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران يعاود الارتفاع

2021/03/09 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع في معدلات التبادل التجاري في منفذ حدوي مع ايران.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” معدل التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران شهد ارتفاع واضح بعد مرور اسبوعين على انخفاض في نسب تدفق البضائع والذي وصل الى حاجز الـ30%”.واضاف الخزاعي،ان” منفذ مندلي مخصص لتبادل البضائع والمواد وليس لسفر المدنيين بين العراق وايران مؤكدا بان عوامل متعددة تقف وراء انخفاض نشاط المنفذ بين فترة واخرى ابرزها منافذ كردستان بسبب التسهيلات والمرونة العالية في استيراد مختلف البضائع في حين ان منفذ مندلي محدد باجراءات الاستيراد للمواد والتي يجب ان لاتخالف رزنامة وزارة الزراعة او الصناعة للمواد الممنوعة من الاستيراد”.واشار الى ان “اي انخفاض في معدلات التبادل التجاري ينعكس سلبا على مصادر رزق العشرات من البسطاء الذين يعلمون في المنفذ في مختلف المهن”.ويعد منفذ مندلي من المنافذ الحدودية الهامة بين العراق وايران وتتدفق يوميا من خلاله عشرات المركبات لنقل البضائع والمواد.



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