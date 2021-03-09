تلميذ يفجر قنبلة يدوية في أحد المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية

2021/03/09 | 12:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..في حادثة غريبة جرت بأحدى المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية انفجرت عبوة يدوية الصنع حملها أحد التلاميذ معه للفصل، وتسببت في إصابة 5 أشخاص على الأقل.وأعلنت الشرطة في ولاية ميشيغان، أنه وفقا لنتائج التحقيق الأولية فجر تلميذ يبلغ من العمر 16 عاما عن طريق الخطأ جهازا تم إحضاره إلى المؤسسة التعليمية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة ونقل على إثرها إلى المستشفى.وقالت إن الانفجار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 تلاميذ آخرين بجروح طفيفة، وتم على إثر الحادث إخلاء المدرسة.



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