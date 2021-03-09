2021/03/09 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC كشف المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل علاج جرحى التظاهرات داخل وخارج البلد، فيما بين ان وزارة الصحة ملتزمة بتقديم الرعاية لهم.وقال مجيد لـ”المركز الخبري الوطني” إن “اللجنة ١١٠، الخصاة بجرحى التظاهرات شملت 36 شخصا بالعلاج خارج العراق، من مجموع المتقدمين لها”.واضاف ان “الاخرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات جديدة بشأن “جرحى التظاهرات” المركز الخبري الوطني.

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