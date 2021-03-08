يضع صورة الكعبة في صفحته.. غضب في مصر بعد فيديو المتحرش بطفلة

2021/03/09 | 12:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أشعل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، غضب المصريين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال المتورط بحادثة التحرش بطفلة.

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وفي التفاصيل، التي تابعها "ناس" الثلاثاء (9 آذار 2021)، أقدم أحد الأشخاص على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار، فيما التقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

وأظهر الفيديو، المتحرش وهو يصطحب للطفلة بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

وفيما كان المعتدي يتحرش بالطفلة قامت إحدى السيدات باكتشافه ونهره، بحسب ما كشفت الكاميرات.

كما أظهرت وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم الذي فر هاربًا.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة لمحاسبة المتورط، فيما كشفوا عن حسابته الشخصية على الشبكات الاجتماعية، حيث يضع المتهم المدعو (محمد جودت) صورة للكعبة في الواجهة الأمامية لحسابه، إضافة إلى صورته الشخصية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع خلال الساعات الماضية، فيما انتشرت موجة غضب عارمة، وطالب الآلاف وزارة الداخلية بالتحرك بسرعة للقبض على المتهم.

- لا حول الله يارب ..



بلاغ عاجل للسلطات المعنيه ..- الشخص القذر دا أتحرش بـ طفله وكاد ان يعتدي عليها داخل احدي العمارات بالمعادي والكاميرا فاضحته ..



أتمني يتمسك في أسرع وقت ..@moiegy @EgyptianPPO #طفله_المعادي pic.twitter.com/6UgErVvXcP

— EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Eslll7970Gladii) March 8, 2021

الحيوان ده دليل آخر إن مثل هذه السلوكيات لا تصدر من فئة أو طبقة معينةتطبيق عقوبة «الإخصاء الكيميائى» بحق المتحرشين بالأطفال ..



أسوة بعدد من الدول، أعتقد أنها ستمثل حلًا رادعًا لوقف هذه السلوكيات على المدى القصيرمع العلم أن صاحب الواقعة هذه المرة متزوج وأب لطفلين #طفلة_المعادي pic.twitter.com/CtOGpzrAcn

— Ibrahim Mohamed 🇪🇬 🇴🇲 (@IbrahimMo7amd) March 9, 2021

كل التقدير لهذه المرأة التي انقذت الطفلة من هذا الكائن المتحرش، على العموم أتمنى تطبيق أشد العقوبات...#متحرش_المعادي pic.twitter.com/49mqFIQDbh

— ليلى المطوع (@lailaalmotawa) March 9, 2021

#خلو..بالكم..من.ولادكم..لاتتركوهمحتي لايقعوافريسة..للذئاب البشرية..ولولا..السيدةالمحترمةالتي انقذت طفلةالمعادي..كان القذر هرب..بجريمته..تحياتي.لهذه السيدةالعظيمةالتي انقذت الطفلة#متحرش_المعادي pic.twitter.com/TIIRn1iXHZ

— [email protected]🥰🥰🥳 (@CleopatraAlex1m) March 9, 2021

ونقل موقع "المصري اليوم"، عن أحد العاملين بكشك يقع في محيط العقار قوله: "إن الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون في إشارة ميدان الحرية".

وأشار العامل الذي رفض ذكر اسمه إلى أن "الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع".

وأضاف "أنها رأت الرجل عبر كاميرات المعمل، الأمر الذي دفعها للخروج له ومواجهته إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب منها".

وفي تطور لاحق، القت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم.

وتبين من التحقيقات مع المتهم أنه يدعى "م.



ج" (متزوج ولديه طفلان)، وكان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، إذ تمكنت القوات من تحديد هويته من خلال فحص الكاميرات، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتم التأكد من صحة البلاغ، بأن المتهم حاول التحرش بطفلة لم يتعد عمرها 10 سنوات.

وتمكنت القوات من تحديد محل إقامته، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت التحفظ على مقطع الفيديو وبدأت التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

يذكر ان الفنان المصري محمد هنيدي، قد طالب في وقت سابق الأجهزة الامنية في مصر، بالقبض فورا على المتهم، واصفاً إياه بـ "الوحش".

وكتب هنيدي في تدوينة على صفحته في فيسبوك، تابعها "ناس" : "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة انه اظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات ابشع مما نتصور".

وأضاف، "اتمنى القبض على المتحرش ده فورا اي كان هو فين".

وفي تحديث آخر للمنشور، كتب هنيدي، "شكرا للشرطة المصرية في سرعة القبض عليه..



وربنا يحفظنا ويحفظكوا".

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