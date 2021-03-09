"قصص مفبركة زلزلت القصر الملكي".. صحف بريطانية تهاجم ميغان وهاري

2021/03/09 | 12:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذت مقابلة دوق سا**** هاري ودوقة سا**** ميغان ماركل على اهتمام بالغ لدى الصحافة البريطانية التي أفردت مساحات شاسعة لهذه المقابلة والتعليق عليها.

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