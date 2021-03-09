موقف الحكمة من دعوة الكاظمي للحوار حقيقي

2021/03/09 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المكتب السياسي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الثلاثاء، عن موقفه من دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد “حوار حقيقي” مع المعارضة وساحات الاحتجاج.

وقال عضو المكتب أيسر الجادري في تصريح صحفي “نرحب بدعوات إقامة الحوار التي تجمع القوى السياسية من المعترضين والمعارضين والحراك الشعبي”، مؤكدا ان “هذه الحوارات مهمة في هذه المرحلة للخروج من هذه التقاطعات التي يمر بها البلد”.

وبين الجادري، “نحن في الحكمة سبق وأن دعونا لعقد جديد وفق أسس وأطر تختلف عن العقد الاجتماعي الماضي”.

ورأى أن “الإرادات الحقيقة والصادقة ستنجح من الحوار الحقيقي، أما البقاء على الاختلافات والتقاطعات والنوايا غير الحقيقة وضيق الافق، فلن يحصل حوار حقيقي”

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