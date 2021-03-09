التربية تجتمع لإصدار قرارات بعد تمديد الحظر لأسبوعين

2021/03/09 | 12:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، أنها ستعقد اليوم اجتماعاً لإصدار قرارات بعد تمديد الحظر لأسبوعين، فيما أشارت الى أنه لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي بشأن الدوام وإجراء الامتحانات.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت مساء أمس قراراً بتمديد الحظر الذي كان معمولاً به في السابق لأسبوعين، وهو أن الحظر الجزئي يبدأ من الثامنة مساء الى الخامسة فجراً ،والكلي أيام الجمعة والسبت والأحد”.وأضاف فاروق، أن “الوزارة ستعقد اليوم اجتماعات لاصدار بيانات بشأن موضوع الدوام في المدارس وإجراء الامتحانات”، مبيناً أنه “لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي من وزارة التربية بشأن هذا الموضوع”.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، أمس الاثنين، أنه تقرر تمديد حظر التجوال لمدة أسبوعين بنفس التعليمات السابقة نظراً للموقف الوبائي الحالي وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات، فيما تم التاكيد على محاسبة المخالفين لقرارات حظر التجوال.



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