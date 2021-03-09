اليوم.. قرارات مرتقبة من وزارة التربية على خلفية تمديد حظر التجوال

2021/03/09 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اليوم اجتماعاً لإصدار قرارات بعد تمديد الحظر لأسبوعين، فيما أشارت الى أنه لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي بشأن الدوام وإجراء الامتحانات.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية، وتابعتها “يس عراق” إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت مساء أمس قراراً بتمديد الحظر […]

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