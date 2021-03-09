بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيارة البابا

2021/03/09 | 12:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العراق على نجاح زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس.

وقال بن زايد في تغريدة على حسابه في تويتر "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرانسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة ..



لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

وأضاف "أتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم".

وكان البابا فرانسيس قد غادر العراق يوم امس الاثنين بعد زيارة استمرت 4 ايام زار فيها بغداد والنجف الاشرف والموصل واربيل .

PUKmedia

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