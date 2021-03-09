الداخلية تلقي القبض على متهمين خطيرين في بغداد

2021/03/09 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم يتاجر بالأعضاء البشرية، واخر بالسرقة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 آذار 2021)، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد- مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم قام بمتاجرة الأعضاء البشرية"، مشيرة الى انه"تم توقيفه وفق أحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

واضاف البيان، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع، ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار عراقي من احدى الدور السكنية في منطقة البياع"، مبينا انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (443) ق.ع".

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