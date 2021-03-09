الأعرجي يعلن دعمه لدعوة الكاظمي لحوار وطني ويؤكد أنها فرصة يجب استثمارها

2021/03/09 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي عن تأييده لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في فتح حوار وطني.

وفي تغريدة على تويتر أكد الاعرجي ان دعوة الكاظمي فرصة حقيقية يجب استثمارها والدفع بها الى الامام لإعطاء الشعب الامل بحياة كريمة..



داعيا جميع القوى السياسية والشعبية والشبابية الى تلبية هذه الدعوة.

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