اليوم.. اجتماع تشاوري يضم ثلاثة اطراف لحسم فقرتين بقانون المحكمة

2021/03/09 | 12:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , الثلاثاء , ان رئيس مجلس النواب ونائبيه سيعقدان عصر اليوم اجتماعا تشاوريا لحسم فقرتي الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية وبمشاركة رؤساء الكتل السياسية وممثلين عن الأقليات.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئاسة مجلس النواب دعت رؤساء الكتل السياسية وممثلين عن القوى السياسية من أعضاء المجلس للحضور الى اجتماع تشاوري عصر اليوم الثلاثاء ” .وأضاف ان ” الاجتماع سيحضره رئيس مجلس النواب ونائبيه حيث سيتم حل مشكلة الفقرتين المتعلقتين بمشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي وصل الى مرحلته النهائية ” , مؤكدا ان ” اجتماع اليوم سيتم حسم الخلاف”.وكان رئيس النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي حذر، اليوم، من أن الشيطان يكمن في ست نقاط خلافية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن المقترحات المطروحة لمعالجة تلك النقاط إنما تقوم على المحاصصة المعهودة.



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