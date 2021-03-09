شبه حسم لمصير تسعيرة الدولار خلال العام الحالي

2021/03/09 | 12:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بينما لازالت تتصاعد جدية الدعوات النيابية لاعادة تسعيرة الدولار إلى سابق عهده، يبدو أن تفهمًا مضادًا داخل البرلمان وتحديدا من اللجنة المالية سيمنع حدوث اي تلاعب جديد بالتسعيرة.

اللجنة المالية النيابية ابدت اعتراضها في تصريحات جديدة، بشأن انه “لا يمكن أن يبقى البلد في أرباك مستمر، من خلال دعوات تخفيض أو إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق”، مبينة ان “هذا الخيار لجأت له الحكومة، مضطرة لان العجز المالي في مشروع قانون الموازنة قبل رفع سعر الصرف كان 100 تريليون دينار”، مؤكدة أن “سعر الدولار سيبقى ثابتا لحين مجيء موازنة أخرى”.

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