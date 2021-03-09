قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

2021/03/09 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.وأفادت وكالة “وفا” عن مصادر محلية، بأن قوات العدو اعتقلت شابين من بلدة العيزرية بالقدس، وآخر من بلدة أبوديس شمالا، بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.وفي الضفة اعتقلت قوات العدو الصهيوني، مواطنين اثنين من مدينة الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات العدو اعتقلت الشابين، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، مبينة أن قوات الاحتلال فتشت منزل مواطن، وعدة منازل في مدينة الخليل.وفي جنين، اعتقلت قوات العدو شابا من السيلة الحارثية، فيما اعتقلت شابا من عرابة.كما اعتقلت شرطة العدو شابين من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ48.



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