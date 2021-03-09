بغداد تستضيف مؤتمراً دوليا للمياه

2021/03/09 | 12:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن استضافة العاصمة بغداد المؤتمر الدولي الأول للمياه، مبينة أن المؤتمر يهدف الى تذليل التحديات المستقبلية التي تواجه ديمومة توفير المياهوقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة الموارد المائية ستستضيف موتمر بغداد الدولي الأول للمياه برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة جهات حكومية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمياه إضافة الى منظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية مع دعوة دول الجوار مثل تركيا وايران وسوريا وغيرها من الدول، تحت شعار التخطيط والادارة الرشيدة لموارد المياه لتحقيق استدامتها”.وأوضح راضي، أن “هذا المؤتمر يهدف الى تذليل التحديات المستقبلية التي تواجه ديمومة توفير المياه، بما يتلاءم مع المتطلبات الوطنية والحشد الدولي لموقف العراق من أجل المياه المشتركة مع دول الجوار والاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية مواردنا المائية وتطوير البنى التحتية، التي عانت من التدهور بسبب داعش في الفترة الماضية، وكذلك لزيادة الوعي والمستوى الوطني والاقليمي العالمي للمحافظة على المياه”.وأضاف أن “محاور المؤتمر تتضمن التخطيط الاستراتيجي والادارة المتكاملة للموارد المائية والامن المائي والغذائي، على المستوى الداخلي والخارجي وتحديات التأثير المناخي والتعاون الاقليمي والدولي للحد من نقص المياه وتأثير الاعمال الارهابية على منظومة المياه وسبل تجنب مخاطرها والحد من تاثير الكوارث الطبيعية”.



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