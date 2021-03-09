الحكيم: الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بالحوار الذي دعا اليه الكاظمي

2021/03/09 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بالحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واكد الحكيم في تغريدة على تويتر، تضامنه مع دعوة الكاظمي إلى حوار وطني، مجددا دعواته الى جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية الى الانخراط بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات.

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