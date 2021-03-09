2021/03/09 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ارقامًا هائلة عما استحصلته الدولة العراقية، من شركات الهاتف النقال خلال 10 أعوام.

وقالت المؤسسة في تقرير إن “واردات الدولة العراقية من شركات الهواتف النقالة للفترة من 2009 لغاية 2020 بلغت اكثر من 13 مليار دولار اعتمادا على النسب المستقطعة من الشركات”.

وبينت ان “هذا المبلغ يمثل ما نسبته 28% من مجمل ايرادات الشركات الثلاث العاملة في العراق، ويمثل ضعف ارباح الشركات الثلاث التي حققت مجمل ارباح بلغ 6.2 مليار دولار “.

واوضحت ان “ايرادات الدولة جاءت حسب العائدات الثلاثة التالية: عائدات التراخيص والتي بلغت 6.8 مليار دولار تمثل 17% من عائدات الشركات الثلاث، و عائدات الضريبة المضافة والتي فرضت منذ 2014 وبلغت 5.3 مليار دولار ، وعائدات ضريبة الدخل على الشركات والتي بلغت 1.08 مليار دولار تمثل 15% من صافي ارباح الشركات”.

ويوضح الشكل المرفق توزيع ايرادات الدولة خلال السنوات من 2009 لغاية 2020 مقارنة مع صافي ارباح شركات الاتصال الثلاث العاملة:

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام صادمة.. الدولة استحصلت من شركات الهاتف النقال “ضعف” أرباحها خلال 10 أعوام!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام صادمة.. الدولة استحصلت من شركات الهاتف النقال “ضعف” أرباحها خلال 10 أعوام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).